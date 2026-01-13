YPG/SDG'den Sivil Suikast - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YPG/SDG'den Sivil Suikast

13.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de YPG/SDG, Deyr Hafir'den kaçan bir sivili vurarak öldürdü.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan bir sivili vurarak öldürdüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan haberde, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının askeri bölge ilan edilen Deyr Hafir'den motosikletle ayrılmaya çalışan bir sivili hedef aldığı belirtildi.

Keskin nişancı tarafından hedef alınan sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü unsurları işgali altındaki Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan sivillere ateş açıyor.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Suriye, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/SDG'den Sivil Suikast - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:00:57. #7.11#
SON DAKİKA: YPG/SDG'den Sivil Suikast - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.