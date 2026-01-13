YPG/SDG'den Sivil Suikast

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan bir sivili vurarak öldürdüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan haberde, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının askeri bölge ilan edilen Deyr Hafir'den motosikletle ayrılmaya çalışan bir sivili hedef aldığı belirtildi.

Keskin nişancı tarafından hedef alınan sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü unsurları işgali altındaki Deyr Hafir'den ayrılmaya çalışan sivillere ateş açıyor.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.