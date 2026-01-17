YPG/SDG Saldırısında 2 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
YPG/SDG Saldırısında 2 Asker Hayatını Kaybetti

17.01.2026 15:18
Suriye'de YPG/SDG'nin düzenlediği saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Rakka kentinin batısındaki Dibsi Afnan beldesinde askerleri hedef aldığı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suriye resmi ajansı SANA, Savunma Bakanlığına bağlı Medya ve İletişim Dairesinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan beldesinde orduya ait güçleri kamikaze dronla hedef aldığı ifade edildi.

Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ise YPG/SDG'nin, Dibsi Afnan beldesini havan saldırısıyla hedef aldığını belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG

