YPG, Sevinç Gösterisindeki 23 Kişiyi Alıkoydu

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin dün Haseke kentine girişini karşılayarak sevinç gösterileri düzenleyen bölge halkından 23 kişi, terör örgütü YPG tarafından alıkonuldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, terör örgütü YPG, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait konvoyun Haseke'ye girişini karşılayan çok sayıda kişiyi alıkoydu.

Haseke kent merkezinde 21, Rümeylan ilçesinde 1, Mabede beldesinde 1 olmak üzere bölge sakinlerinden 23 kişinin terör örgütü YPG tarafından alıkonulduğu aktarıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakat kapsamında dün Haseke kent merkezine girmişti.

Bölge halkı, YPG'nin ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara çıkarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerini karşılamış ve sevinç gösterileri düzenlemişti.