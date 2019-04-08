YSK Başkanı: Yargı süreci devam ediyor
13 dakika önce
YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:58
AK Parti, 38 İlçede Tüm Oyların Sayılması İçin Başvuracak
YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor
Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz
Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi