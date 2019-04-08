YSK Başkanı: Yargı süreci devam ediyor

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.

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YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor

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