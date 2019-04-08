Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı: Yargı süreci devam ediyor

YSK Başkanı: Yargı süreci devam ediyor

13 dakika önce

YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.

YSK Başkanı: Yargı süreci devam ediyor, System.String[]
YSK Başkanı Sadi Güven, "Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:58 

Sadi Güven, YSK Başkanı, Ekonomi
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