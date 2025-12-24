YSK Başkanı Yener'den DEM Parti'ye Ziyaret

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması sebebiyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında YSK Başkanı Ahmet Yener'in görev süresinin dolması dolayısıyla DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşımda, "Nazik ziyareti nedeniyle Ahmet Yener'e teşekkür eder bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz" denildi.