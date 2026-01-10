Yücel: Kadromuz Yetersiz - Son Dakika
Yücel: Kadromuz Yetersiz
10.01.2026 18:40
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yücel, Esenler Erokspor mağlubiyetinden sonra kadronun yetersiz olduğunu söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Esenler Erokspor maçının ardından "Kadromuz bu lig için yeterli değil" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Kadromuz bu lig için yeterli değil. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.

Öte yandan Yücel, sosyal medyada dolaşan takımın yeniden taraftar grubuna devriyle ilgili de bir bilgisi olmadığını, resmi açıklamanın kulüp tarafından yapılacağını belirtti. - ADANA

