Son Dakika Haberleri: Yük treni kamyonete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
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Yük treni kamyonete çarptı: 1 ölü,1 yaralı

1 saat önce

ADANA'da, hemzemin geçitte yüktreninin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Yük treni kamyonete çarptı: 1 ölü,1 yaralı, System.String[]

ADANA'da, hemzemin geçitte yüktreninin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçide kontrolsüz giren Ercan Bozkurt  (32) yönetimindeki 01 EDC 36 plakalı DSİ'ye ait kamyonete, yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 50 metre sürüklendi. Kazada DSİ personeli Ercan Bozkurt yaşamını yitirdi, beraberindeki mesai arkadaşı Mustafa Küçükaytan yaralandı.

Yaralı Küçükaytan, götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, isimleri açıklanmayan makinistler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Ercan Bozkurt, Kürkçüler, Sarıçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:22 Kaynak: DHA
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