Yük treninin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Siler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Siler'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ADANA - Adana 'da, hemzemin geçitten karşıdan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki bir kişi yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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