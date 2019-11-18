Son Dakika Haberleri: Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 23 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı.

Takımın Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey sakatlığı nedeniyle çalışmalara katılmadı. Gambiyalı orta saha Modou Barrow ile Malili forvet Hadi Sacko milli takımlarında görev aldığı için idmanda yer almadı.

Geçen hafta günde çift çalışma yapan yeşil-siyahlılar, hazırlıklarını bu hafta günde tek idmanla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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