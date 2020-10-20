Yukatel Denizlispor hayata döndü

SÜPER Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, bu sezon ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. Oynadığı 4 karşılaşmada 2 puan toplayıp düşme hattına giren yeşil-siyahlılar bu kritik galibiyetin ardından ateş hattından çıktı. Ankara deplasmanında yıldız savunmacısı Neven Subotic ve Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega'nın kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Denizlispor, taraftarlarını sevince boğdu. Teknik direktör Robert Prosinecki'nin öğrencileri haftayı 16'ncı sırada kapattı. Hırvat teknik adam, Denizlispor'un başında ilk 3 puanını almanın sevincini yaşadı.

RODALLEGA GOL ORUCUNU BOZDU