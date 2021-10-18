Üye Girişi
Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

18.10.2021 17:15

Kağıthane'de bir müzikholde 1700 lira gelen hesap yüzünden çıkan kavgada iş yeri sahiplerinden Zeki Dursun'u öldüren şüpheli yakalandı. Şüpheli, poliste verdiği ifadesinde fazla hesaba itiraz ettiğinde hakarete uğradığını, darbedilmeye çalışıldığını iddia etti. İş yeri sahibi Zeki Dursun'un olay sırasında bacağından vurulduğu ancak kurşun atardamara geldiği için kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kağıthane, Merkez mahallesinde bulunan bir müzikholde 16 Ekim'de meydana gelen olayda Murat D. eğlenmek için gittiği mekanda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.

TEK EL ATEŞ ETTİ

Ancak aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden de tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi. Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında bir anda silahını çeken Murat D. bir el ateş etti. Kurşun bu sırada karşısında bulunan işyeri sahibi Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucu olayda kullandığı tabancayı atarak hızla kaçtı.

KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun'un bacağına isabet eden kurşunun atardamarını parçaladığı belirlendi. Aşırı derecede kan kaybettiği tespit edilen Zeki Dursun yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Murat D., Kağıthane, Gürsel mahallesinde yolda yürürken gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Murat D. olayın 1700 liralık hesaba yaptığı itiraz sonucu çıkan kavga sırasında meydana geldiğini söyledi. Daha önceden 20 kez polise geliş kaydı bulunan Murat D. poliste verdiği ifadesinde "Bana hakaret etmişlerdi. Onlardan özür dilemelerini istediğimde yeniden beniz üzerime geldiler" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı

Kağıthane, Cinayet, 16 ekim, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı 17:16 Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı 17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor 16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:16 Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı
17:15 Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı
17:00 Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
16:55 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
İspanya'da ilginç olay! Kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde anlaşıldı İspanya'da ilginç olay! Kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde anlaşıldı         
17:18
Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz         
17:04
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi         
16:56
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı         
16:10
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek         
14:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 17:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement