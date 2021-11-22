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Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! - Son Dakika

Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!

22.11.2021 13:20
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!

Diyarbakır'da yüksek gerilim trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda yüksek gerilim trafosunda meydana gelen patlama sonrası açık olan kapıdan içeride hareketsiz yatan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi.

AKIMA KAPILIP FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafoya gelen elektrik kesildi, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayın kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiğini belirledi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!

Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! - Son Dakika
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