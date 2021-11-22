Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! - Son Dakika

Ölen kişinin cenazesi, kimliğinin tespiti için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafoya gelen elektrik kesildi, sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayın kişinin elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiğini belirledi.

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