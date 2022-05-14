YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Son Dakika
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YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

14.05.2022 12:40

İZMİR'de saadet zinciri benzeri bir yöntemle günde en az 100 lira ve sözde satışlarda yüzde 20 komisyon vaadiyle 500 kişiyi toplam 2 milyon lira dolandırdıkları belirlenip, gözaltına alınan 2'si Çin uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.

İZMİR'de saadet zinciri benzeri bir yöntemle günde en az 100 lira ve sözde satışlarda yüzde 20 komisyon vaadiyle 500 kişiyi toplam 2 milyon lira dolandırdıkları belirlenip, gözaltına alınan 2'si Çin uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ponzi ve saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. ATM'den şüpheli para çekim işlemleri yapan şüpheliler M.Y., O.Y., ve M.H.

gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ışığında birlikte hareket ettikleri öğrenilen Çin uyruklu Y.Z. ve H.J. de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin, ponzi ve saadet zinciri benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşturulan sisteme dahil edilmesi için, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla ulaşılan kişilere internet sitelerinde ürün satılacağını, üyelik oluşturarak sisteme katılmaları halinde günde en az 100 TL kazanacaklarını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, satışlardan yüzde 20 komisyon vereceklerini de belirttikleri bu kişilerden ürün bedeli adı altında para göndermeleri talep ederek dolandıkları anlaşıldı.

2 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Dolandırıcıların mağdurlara videolara beğeni yapmak gibi görevler verdiği, bu görevlerin yapılması halinde daha fazla kazanç sağlayacaklarını söylediği de öğrenildi. Sisteme kayıt olan bazı mağdurların, sistemde kazandıkları parayı çekememesi üzerine şikayetçi oldukları aktarıldı. Dolandırıcıların, bu yolla yaklaşık 500 kişiyi mağdur ettikleri, mağdurlardan topladıkları toplam 2 milyon lirayı kripto paraya çevrilerek yurt dışına çıkarılmasını sağladıkları kaydedildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2'si Çin uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

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Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul Havalimanı, Dolandırıcılık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: YÜKSEK KAR VAADİYLE 500 KİŞİYİ DOLANDIRAN 2'Sİ ÇİNLİ 5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA - Son Dakika
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