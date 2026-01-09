Yüksek Teknoloji Ürünlerinde Büyüme Devam Ediyor - Son Dakika
Yüksek Teknoloji Ürünlerinde Büyüme Devam Ediyor

09.01.2026 23:17
Sanayi Bakanı Kacır, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminin büyümedeki rolünü vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek teknoloji grubu ürünlerin, üretimde büyümenin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Kacır, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin kasımda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 2,4 arttığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde yıllık yüzde 30,9 ve aylık yüzde 10,5 artış gerçekleşti. Milli Teknoloji Hamlemizin en önemli bileşeni olan yüksek teknoloji grubu ürünler, üretimde büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sanayicilerimiz ve emekçilerimiz, katma değerli üretimleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor."

Kaynak: AA

