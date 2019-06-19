Son Dakika Haberleri: 'Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek'
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'Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek'

18 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek.

'Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek', System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, " Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:13 
Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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