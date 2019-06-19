'Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği verilecek'
18 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:13
Ticaret Bakanı Pekcan, " Türk Eximbank
, bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği verecek." dedi.
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Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek
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