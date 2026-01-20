Yüksekova\'da Buzlanma Kazası

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova ile Yeniköprü mevkii arasında yaşandı. Sürücüleri öğrenilemeyen seyir halindeki 2 kamyonet, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bölgede yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, ekiplerin yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi. - HAKKARİ