Yüksekova'da Nesli Tehlikedeki Su Samuru Görüntülendi

25.01.2026 09:29
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir su samuru, soğuk havada balık avlarken cep telefonu ile kaydedildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde nesli tehlike altındaki su samuru, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Köprücük köyündeki yüzeyi buz tutan Büyükçay Deresi'nde çevredekiler, bir süre su yüzeyinde kalan ve balık avlayan su samurunu fark etti. Soğuk havaya rağmen derede avlanan su samuru, balık yerken çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, su samurunun avlandığı ve bir süre sonra derede gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksekova'da Nesli Tehlikedeki Su Samuru Görüntülendi
