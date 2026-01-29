Yükümlüler, okulu boyayıp sömestir sonrası eğitim dönemine hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yükümlüler, okulu boyayıp sömestir sonrası eğitim dönemine hazırladı

29.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Her Fırçada Bir Değişim' projesi kapsamında 20 yükümlü, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'ni boyayarak sömestir sonrası eğitim dönemine hazır hale getirdi.

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 'Her Fırçada Bir Değişim' projesi kapsamında 20 yükümlü, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'ni boyayarak sömestir sonrası eğitim dönemine hazır hale getirdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, projeye ilişkin, "Çok güzel verim elde ettik. Şu an 13'üncü okulumuzu boyuyoruz" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek öğrenerek topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirme projelerine devam ediyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren boyacılık kursunda eğitim alan 20 yükümlü, öğrencilerin olmadığı yaz tatili döneminde; 2025-2026 eğitim öğretim döneminde sömestir tatilinde boya yaparak, okulları yeni döneme hazırlıyor. Yükümlüler, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yer alan Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'ni boyayarak okulun sömestir sonrası eğitim öğretim dönemine hazırlanmasına katkıda bulundu.

'ASIL AMACIMIZ YÜKÜMLÜLERİ MESLEK SAHİBİ YAPMAK'

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlyas Yılmaz, "Buradaki amacımız hem devletimize maddi katkı sağlamak hem manevi güzellikler oluşturmak hem de bu denetimli serbestlik bünyesindeki arkadaşlarımızı günleri bitip de serbest hayata döndüklerinde iş sahibi yapmak. En önemlisi de hükümlüler cezaevinden çıktıktan sonra iş arama diye bir durumları olmayacak. Kendi işlerinde çalışıp, inşallah kazançlarını elde edip hayatlarını devam ettirecekler. Biz bu işi genelde öğrencinin olmadığı zaman yapıyoruz. Ara tatillerde, yaz tatilinde ve sömestir tatilinde yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Gelecek yıl daha fazla hükümlüğe eğitim vererek daha fazla arkadaşımızı bu işe başlatacağız. Aşağı yukarı seneye bu hızla artıp gidecek. 100'e kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Velilerimiz de bu uygulamayı çok seviyorlar. Çünkü biz okullarımızı Milli Eğitim Bakanlığı olarak boyuyoruz ama burada da destek alıyoruz. Velilerimiz geldiğinde okulu daha temiz görüyor. Velilerimize bu projeyi anlattığımızda daha da memnun kalıyorlar. Tabi ki devletimiz bunu yapıyor ve yapmaya devam ediyor ama bizim asıl amacımız bu arkadaşlarımızı iş sahibi yapmak. Velilerimizi de bu konuda bilgilendirdiğimiz zaman takdir ediyor, beğeniyor ve teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükümlüler, okulu boyayıp sömestir sonrası eğitim dönemine hazırladı - Son Dakika

Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:50:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yükümlüler, okulu boyayıp sömestir sonrası eğitim dönemine hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.