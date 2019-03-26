Yumurta Çocuk' Protestosunun Ardından İlk Kez Konuştu: Senatörün Irkçı Konuşması Midemi Bulandırdı
39 dakika önce
'Yumurta Çocuk' Will Connoly protestosunun ardından ilk kez konuştu Senatörün konuşmaları midemi bulandırdı.
'Yumurta Çocuk' Will Connoly protestosunun ardından ilk kez konuştu Senatörün konuşmaları midemi bulandırdı…
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: Youtube
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