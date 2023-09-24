Yumurtalık\'ta Kimyasal Atık Havuzunda İşçi Ölümü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan kimyasal atık havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı.

2 İŞÇİ BULUNDUKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde bulunan arıtma tesisindeki kimyasal atık havuzuna iki işçinin düşmesi üzerine görevliler, durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, atık havuzuna düşen 2 işçiyi bulundukları yerden çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçilerden Y. Ş'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı işçi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.