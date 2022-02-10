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Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Ayaz yeniden seçildi - Son Dakika

Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Ayaz yeniden seçildi

10.02.2022 21:03
Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Ayaz yeniden seçildi

Konya'da Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda İbrahim Ayaz dördüncü kez başkanlığa seçildi.

Konya'da Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda İbrahim Ayaz dördüncü kez başkanlığa seçildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula 76 üye katıldı.

Yapılan seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan İbrahim Ayaz, genel kurula katılan tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Ayaz, burada yaptığı açıklamada, oda üyelerine ve meslektaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üyelerinin her zaman yanında olacaklarını belirten Ayaz, "Esnaflarımız hizmetlerin en kalitelisine layıktır. Bizim görevimiz odamıza kayıtlı üyeleri sosyal, ekonomik ve kültürel alanda daha iyi duruma getirmek." dedi.

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Esnaf ve Sanatkarlar, İbrahim Ayaz, Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İbrahim Ayaz yeniden seçildi - Son Dakika


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