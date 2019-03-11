Son Dakika Haberleri: Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü İşcan, Göreve Başladı

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü İşcan, Göreve Başladı

1 saat önce

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahmut İşcan, göreve başladı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü İşcan, Göreve Başladı, System.String[]
Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mahmut İşcan, göreve başladı.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Barbaros Topaloğlu'ndan boşalan makama, Adana Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile Yunak'ta yeni görevine başlayan Mahmut İşcan, ilçede eğitim kalitesini yükseltmek için veli, öğretmen ve öğrencilerle birlikte hareket edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ağır ve onurlu görevi ifa ederken, önyargılardan uzak, yeniliklere açık, katılımcı, istişareyi, sevgi, saygı ve hoşgörüyü önde tutan bir anlayış içerisinde bulunacağım. Eğitimdeki öncelikli hedefimiz toplumun bütün kesimlerini kucaklamaktır. Eğitime yapılan yatırımın, hem uzun vadeli, hem de bir ülke ve millet için en mühim yatırım olduğunun bilincindeyiz. Yunak'ımızın daha ileri bir noktaya taşınabilmesi, eğitimde kalitenin daha üst seviyelere yükseltilebilmesi için elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Adana, Akşehir, Yunak, Güncel
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