Yunak Meslek Yüksek Okulu bilgiyi ürüne dönüştüren bilimsel destekli tarımsal üretim modeline... - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu'nda yeni açılan Bitki Koruma Bölümünde, öğrenciler için bilimsel destekli tarımsal üretim modeli hayata geçirilecek.

Yunak Meslek Yüksek Okulu (MYO) öncülüğünde Selçuk Üniversitesi ile Yunak Belediye Başkanlığı arasında yapılan iş birliği neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla 580 dekar hazine arazisinde uygulamalı ve araştırmalı tarımsal üretim yapılacak.

Yunak MYO, bu uygulamayla birlikte tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgiyi ürüne dönüştüren bir eğitim modelini hayata geçirerek ilgili sektör paydaşlarının refahının yükseltilmesini sağlayacak.

Hayata geçirilen proje sayesinde akademiyle uygulamayı bir araya getiren bir üniversite modeli oluşturulacak.

Hazinece tahsis edilen araziyi incelemek üzere Yunak'a gelen Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ile öğretim üyeleri, bilimsel destekli tarımsal üretim yapılacak arazide incelemelerde bulunarak, arazi yapısı, uygulanacak tarım ve hayvancılık modelleri ile ekim sürecini değerlendirdi.

Buna göre, bölgede arpa, buğday ekimi, lavanta çiçeği, meyve ağacı ormanı ile arıcılık ve arazi şartlarına uyumlu diğer ürünlerin yetiştirilmesi planlandı.

Bilimsel destekli tarımsal üretim modelinin ilk çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacak.

Karataş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan arazide incelemeye katılan Yunak MYO Müdürü Kadir Öztaş, bu uygulamayla öğrencilerin daha bilgili, hevesli, gayretli, azimli ve kendi tarım işini yönetecek özgüven ve cesarete sahip olacaklarını belirtti.

Öztaş, "Bu uygulamayla öğrenciler teorik bilgilerin yanısıra pratik olarak öğrendiklerini, fiili olarak uygulayarak üretim yapacaklar ve okula devam ederken tarım ile ilgili konularda beceri kazanacaklar." diye konuştu.