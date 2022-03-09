Yunak'ta doğalgaz alt yapı protokolü imzalandı - Son Dakika

Yunak Belediyesi ile Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. arasında doğalgaz alt yapı yatırımı için protokol imzalandı.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, ilk etapta 8 bin 242 metre taşımalı doğalgaz alt yapısı bağlanacağını belirterek, "Bugün ilçemiz adına önemli bir gün.Hepinizin malumu uzun süreden beri uğraşını verdiğimiz, Yunak'ın doğalgaz alabilmesi için mücadele ettiğimiz projemizi, rabbime şükürler olsun, bugün itibariyle resmiyete dökmüş bulunmaktayız." diye konuştu.

Yunak Belediye Başkanlığındaki imza törenine Yunak Belediye Başkanı Ali Konak ile Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. yetkilileri katıldı.