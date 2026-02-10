Yunak'ta Güvenlik Toplantısı

Yunak İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Ubeydullah Baltaoğlu, ilçede asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik istişare ve bilgilendirme toplantılsı yaptı.

İlçe merkezinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Baltaoğlu, muhtarların kamu yönetimi içerisinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Baltaoğlu, güvenlik güçleri ile vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla iş birliğinin güçlendirilerek ilçede huzur ve güven ortamının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.