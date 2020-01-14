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Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi
6 saat önce
Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.
Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından imzalanan, Hanks ve ailesinin Yunan vatandaşlığı kazanmasına izin veren fahri vatandaşlık emri, salı günü resmi gazetede yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:25
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