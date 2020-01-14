Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi - Son Dakika Dünya

Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi

6 saat önce

Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.

Yunan hükümeti, Tom Hanks ve tüm ailesine 'onursal vatandaşlık' verdi, System.String[]

Yunan hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Oscar ödüllü sinema oyuncusu Tom Hanks ve tüm ailesine, 2018 orman yangınları kurbanlarına yönelik yardım çalışmaları nedeniyle onursal vatandaşlık verdi.


Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından imzalanan, Hanks ve ailesinin Yunan vatandaşlığı kazanmasına izin veren fahri vatandaşlık emri, salı günü resmi gazetede yayımlandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tom Hanks, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:25 
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