Yunan STK'lar Yeni Göç Yasasına Tepki

Yunanistan'da sığınmacı ve göçmenlerin korunması amacıyla faaliyet gösteren 56 kuruluş, Göç ve İltica Bakanlığının yeni yasa tasarısındaki düzenlemelerin geri çekilmesi için ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Bakanlığın önerdiği yasal değişiklik ile STK'lerde çalışmanın suç unsuru haline gelebileceği ileri sürüldü.

Bildiri metninde, "Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 yıldır sürekli yaptığı, göçmen ve sığınmacılara destek olan vatandaşlardan oluşan kurumların işleyişlerine sınır getirilmemesine yönelik uyarılara rağmen, Bakanlık sadece işlerini yaptıkları için tehlikeli gördüğü kurumları hedef haline getiriyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu yasal değişikliklerin STK'leri "korkutma" amacı güttüğü öne sürülen bildiride, Bakanlığın planladığı yasal değişiklikler dolayısıyla STK'lerde çalışanların düzensiz göçe yardım etmek gibi suçlamalarla karşılaşabileceği ifade edildi.

İmzaya 23 Ocak'a kadar açık olacak ortak bildiriye, Dünya Doktorları ve Sınır Tanımayan Doktorların da dahil olduğu 56 kuruluş imza attı.

Göç yasasında planlanan değişiklikle, düzensiz göçe yardım eden kişinin STK çalışanı olması halinde alacağı cezanın daha yüksek olması öngörülüyor.