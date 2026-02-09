Yunan Subaya Çin İstihbaratıyla İlişki Soruşturması

Üçüncü ülkelere askeri bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli subayın, Çin istihbaratıyla ilk temasını 2025 yılında Pekin'e yaptığı özel bir ziyaret sırasında kurduğu iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 54 yaşındaki ve filo komutanı rütbesinde olduğu belirtilen subayın, söz konusu temasın ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri ve NATO'ya ilişkin gizli nitelikteki bazı bilgileri Çin istihbaratına sızdırdığı öne sürüldü.

Subayın, irtibatlı olduğu ileri sürülen kişinin ilk aşamada kendisini iş insanı olarak tanıttığı aktarılan haberlerde, iletişimin şifreli yazılım yüklü ikinci bir cep telefonu üzerinden yürütüldüğü iddiası paylaşıldı.

Haberlerde, güvenlik birimlerinin yabancı istihbarat servislerinden gelen bilgiler doğrultusunda söz konusu ikinci telefonu tespit ettiği ve cihazda askeri belgelere ait görüntüler ile bazı mali işlem kayıtlarının bulunduğu ileri sürüldü.

Subayın bilgi aktarımı karşılığında ödemeleri farklı para birimleri ve kripto para üzerinden aldığı, toplamda 20 bin avroyu aşan ödeme aldığı da iddialar arasında yer aldı.