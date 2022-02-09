Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.S., H.D. ve T.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.