Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı

23.09.2022 14:24
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütleri şüphelisi 21 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütleri şüphelisi 21 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 21 kişiyi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde 18'inin FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DHPK-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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