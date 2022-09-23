Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 21 kişiyi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde 18'inin FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DHPK-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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