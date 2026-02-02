Yunanistan Anayasa Değişikliği Süreci Başladı - Son Dakika
Yunanistan Anayasa Değişikliği Süreci Başladı

02.02.2026 16:29
Başbakan Miçotakis, anayasanın değiştirilmesi için kamuoyu diyaloğu başlattığını açıkladı.

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki mevcut anayasanın değiştirilmesi için süreç başlattığını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yayımladığı video mesajda, anayasa değişikliğine dair kamuoyu diyaloğunu bugün başlattığını açıkladı. Miçotakis, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri sıfatını da taşıdığını anımsatarak, parti meclis grubundan anayasa değişikliğiyle ilgili fikirlerini mart ayına kadar sunmalarını talep ettiğini aktardı. Miçotakis, 1975'te yapılan mevcut anayasa için "Gerçekten 50 yıldır siyasi istikrar ve düzen sağladı. Canlı bir metin. Ancak bu, 20'nci yüzyıla ait olduğu gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Miçotakis, diğer partilerden ve tüm vatandaşlardan anayasa değişikliğine ilişkin öneri beklediğini kaydederek, "Niyetimiz cesur bir anayasa değişikliği" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

