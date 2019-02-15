Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Çipras Dışişleri Bakanlığını Katruggalos'a Devretti

Yunanistan'da Çipras Dışişleri Bakanlığını Katruggalos'a Devretti

49 dakika önce

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos'a devretti.

Yunanistan'da Çipras Dışişleri Bakanlığını Katruggalos'a Devretti, System.String[]
Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos'a devretti.

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, martta düzenlenecek yerel seçimlerden önce 1 bakanlık ve 5 bakan yardımcılığında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Yeni değişikliğe göre, kısa süre önce Nikos Kocias'ın istifasının ardından Başbakan Çipras'ın üstlendiği Dışişleri Bakanlığı görevine Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katruggalos getirildi.

Katruggalos'tan boşalan Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevini Sia Anagnastopulu üstlenirken, Makedonya- Trakya bölgelerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcılığına Eleftheria Hacigeorgiyu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Konstantinos Barkas, Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcılığına Thanos Moraitis ve Yunanistan Göç Politikası Bakan Yardımcılığına da Agelos Tolkas getirildi.

Kabinede görev alan yeni bakan ve bakan yardımcıları, pazartesi günü yemin ederek göreve başlayacak.

Yorgos Katruggalos

Katruggalos, Atina'da 27 Mart 1963'te doğdu. Atina ve Sorbonne üniversitelerinde hukuk eğitimi alan Katruggalos, SYRİZA hükümetleri döneminde 2014-2015 döneminde Avrupa Parlamentosunda görev yaptı.

Katruggalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Avrupa, Yunanistan, Güncel
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