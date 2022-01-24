Yunanistan'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika

Yunanistan genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşım ve eğitimde aksamalara neden oldu.

Yoğun kar yağışı kuzey bölgeler başta olmak üzere ülkenin tamamını etkisi altına aldı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok kentte okullar iki günlüğüne tatil edildi.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, başkent Atina'da, halka mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Elverişsiz hava koşulları, bazı bölgelerde ise elektrik kesintisine neden oldu.