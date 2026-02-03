Yunanistan'da Otoyolda Heyelan

Yunanistan'da, ülkenin batısındaki en önemli otoyol güzergahlarından İyonya Otoyolu'nun bir kısmı heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ulusal basınındaki haberlere göre, şiddetli yağışların ardından İyonya Otoyolu'nda dağ yamacından kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi. Güvenlik gerekçesiyle, otoyolun Arta ile Amfilohiya arasındaki kesiminde ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı ve Jeoloji Profesörü Evthimios Lekas, katıldığı televizyon programında heyelanın bölgede yıllardır bilinen jeolojik yapı ve su sızmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Olayın, "yıllardır gelişen karmaşık bir jeoteknik süreç" olduğunu kaydeden Lekas, "Bu, sürekli izleme gerektiren karmaşık bir olgu." dedi.

Lekas, sorunlu alanın yolun inşası sırasında da bilindiğini, bu nedenle 10-15 yıl önce yamaçları tutmak için ağ ve ankraj sistemleri kurulduğunu aktardı.

Meteorolog Giannis Kallianos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede gelecek 10 gün boyunca aralıklarla etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası beklendiğini duyurdu.

Kallianos, özellikle çarşamba gecesi ve perşembe günü kuvvetli yağış ve fırtına görülebileceğini ifade ederek, bazı bölgelerde taşkın riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.