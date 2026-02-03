Yunanistan'da Otoyolda Heyelan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'da Otoyolda Heyelan

03.02.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyonya Otoyolu'nda heyelan nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, yağışlar devam ediyor.

Yunanistan'da, ülkenin batısındaki en önemli otoyol güzergahlarından İyonya Otoyolu'nun bir kısmı heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ulusal basınındaki haberlere göre, şiddetli yağışların ardından İyonya Otoyolu'nda dağ yamacından kopan toprak ve kaya kütleleri yola sürüklendi. Güvenlik gerekçesiyle, otoyolun Arta ile Amfilohiya arasındaki kesiminde ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı ve Jeoloji Profesörü Evthimios Lekas, katıldığı televizyon programında heyelanın bölgede yıllardır bilinen jeolojik yapı ve su sızmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Olayın, "yıllardır gelişen karmaşık bir jeoteknik süreç" olduğunu kaydeden Lekas, "Bu, sürekli izleme gerektiren karmaşık bir olgu." dedi.

Lekas, sorunlu alanın yolun inşası sırasında da bilindiğini, bu nedenle 10-15 yıl önce yamaçları tutmak için ağ ve ankraj sistemleri kurulduğunu aktardı.

Meteorolog Giannis Kallianos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede gelecek 10 gün boyunca aralıklarla etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası beklendiğini duyurdu.

Kallianos, özellikle çarşamba gecesi ve perşembe günü kuvvetli yağış ve fırtına görülebileceğini ifade ederek, bazı bölgelerde taşkın riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Yunanistan, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Otoyolda Heyelan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:16:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Otoyolda Heyelan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.