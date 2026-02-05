Yunanistan'da Yeni Göç Yasası Onaylandı - Son Dakika
Yunanistan'da Yeni Göç Yasası Onaylandı

05.02.2026 19:38
Yunanistan Parlamentosu, sivil toplum kuruluşlarının itirazlarına rağmen yeni göç yasasını onayladı.

Yunanistan Parlamentosu, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı yeni göç yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada onaylanan "Yasal Göç Politikalarının Teşviki" konulu yasa tasarısının amacının bürokrasiyi azaltarak, Yunan ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oturum izni verme süreçlerinin hızlandırılması olduğu belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, çalışanlara verilen oturum izinleri en az 2 yıllık olacak, kamu düzeni ve ulusal güvenliğe karşı tehdit oluşturacak cezai bir durum söz konusu olmadığı sürece otomatik olarak yenilenecek.

Teknoloji, sanat gibi alanlarda özel vasıflara sahip olanlar için yeni vize kategorileri oluşturulacak.

Öğrencilere verilecek oturum izni süreleri, okul süresince aynı olacak ve yarı zamanlı çalışma imkanı da sunulacak. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere Yunanistan'da iş aramaları için süre tanınacak.

Yasal göç imkanı sağlamak ve düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine göndermek amacıyla devletler arası anlaşmalar yapılacak.

Ortak bildiri yayımlanmıştı

Yunanistan'da sığınmacı ve göçmenlerin korunması amacıyla faaliyet gösteren 56 kuruluş, Göç ve İltica Bakanlığının yeni yasa tasarısındaki düzenlemeleri geri çekmesi için ocakta ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, Bakanlığın önerdiği yasal değişiklik ile STK'lerde çalışmanın suç unsuru haline gelebileceği ileri sürülmüştü.

Bildiri metninde, "Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 5 yıldır sürekli yaptığı, göçmen ve sığınmacılara destek olan vatandaşlardan oluşan kurumların işleyişlerine sınır getirilmemesine yönelik uyarılara rağmen, Bakanlık sadece işlerini yaptıkları için tehlikeli gördüğü kurumları hedef haline getiriyor." ifadesi yer almıştı.

Söz konusu yasal değişikliklerin, STK'leri "korkutma" amacı güttüğü öne sürülen bildiride, Bakanlığın planladığı yasal değişiklikler dolayısıyla STK'lerde çalışanların düzensiz göçe yardım etmek gibi suçlamalarla karşılaşabileceği ifade edilmişti.

Göç yasasında planlanan değişiklikle, düzensiz göçe yardım eden kişinin, STK çalışanı olması halinde, alacağı cezanın daha yüksek olması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

