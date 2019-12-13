Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı

7 saat önce

Edirne'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.

Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan kaçak telefon temin edip yasa dışı yollarla ülkeye sokulacağı bilgisi üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Jandarma ekiplerince, Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyü mevkisinde yapılan operasyon sonucu 22 plakalı bir araç içerisinde 4 bin 250 adet çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli K.D. isimli şahıs da gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Yunanistan, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar
Bisiklet sürücüsü, parkta yürüyen kadına saldırdı Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada

Son Dakika Haberleri
23:42 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor - Son Dakika Haber
23:39 Giresun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
23:32 World Judo Masters: Vedat Albayrak bronz madalya kazandı - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, dedim - Son Dakika Haber
23:17 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Fukushima'ya canlılık getirmesi bekleniyor - Son Dakika Haber
22:22 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'dan ülkeye 4 bin 250 adet cep telefonu sokarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]