Yunanistan İsrail'den 700 milyon Euro'ya roketatar sistemi alacak
Yunanistan İsrail'den 700 milyon Euro'ya roketatar sistemi alacak

Yunanistan İsrail\'den 700 milyon Euro\'ya roketatar sistemi alacak
03.12.2025 23:16
Yunanistan, savunma harcamalarını artırma politikasını hız kesmeden sürdürüyor. Kathimerini gazetesinin aktardığına göre Atina yönetimi, İsrail'den 692 milyon euro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi satın almaya hazırlanıyor.

Yunanistan'ın İsrail'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği belirtildi.
Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon eurodeğerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

Toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon eurodeğerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

YEDEK PARÇALAR DA YUNANİSTAN'DA ÜRETİLECEK

PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon euroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan İsrail'den 700 milyon Euro'ya roketatar sistemi alacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Yunanistan İsrail'den 700 milyon Euro'ya roketatar sistemi alacak - Son Dakika
