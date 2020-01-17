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Yunus Mallı'nın transferi resmen açıklandı
6 saat önce
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Milli futbolcu Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu. Bu sezon Wolfsburg'da çok fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, Alman ekibi Union Berlin takımına kiralandı.
27 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 2 maçta forma bulmuştu. Union Berlin Bundesliga'da 17. hafta sonunda topladığı 20 puanla 11. sırada bulunuyor. Wolfsburg ise ilk yarıyı 24 puanla 9. sırada tamamlamıştı.,
Hakan Çalhanoğlu'ndan resital;
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41
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