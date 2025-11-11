Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yenimahalle'de Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Yenimahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaş ve esnafın talep ve önerilerini dinleyen Balaban, "Belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Birlikte hareket ederek daha yaşanabilir, daha güzel bir Yunusemre'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Balaban, esnaf ve vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Yenimahalle'deki ziyaretinde iş yerlerini gezen Balaban, esnafa hayırlı işler dileklerini ilettti, vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

Balaban'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Haydar İzci ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak eşlik etti.

"Yunusemre'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Balaban, belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak, "Her mahallemizde olduğu gibi Yenimahalle'de de vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanındayız. Onların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Birlikte hareket ederek daha yaşanabilir, daha güzel bir Yunusemre'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yenimahalle esnafı ve vatandaşlar da ziyaretlerinden dolayı Balaban'a teşekkür ederek, taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulduklarını ifade etti.