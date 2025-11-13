Yunusemre Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi'nden Ücretsiz Çocuk Tiyatrosu

13.11.2025 10:55
Yunusemre Belediyesi, 6 yaş ve üzeri çocuklar için 'Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı' adlı ücretsiz çocuk tiyatrosunu ara tatilde sahneliyor. Oyun, sağlıklı beslenme mesajları içerirken, müzik ve dansla zenginleştiriliyor.

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, ara tatilde 6 yaş ve üzeri çocukları sağlıklı beslenme mesajları içeren, müzik ve dansla zenginleştirilmiş "Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı'nda" adlı ücretsiz çocuk tiyatrosuyla buluşturacak. Oyun, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yarın sahnelenecek.

Yunusemre Belediyesi, çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve onlara keyifli bir gün yaşatmak amacıyla müzikli-danslı çocuk tiyatrosu "Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı"nda oyununu minik izleyicilerle buluşturuyor. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yarın saat 14.00'te sahnelenecek oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.

6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden tiyatro oyununda, eğlenceli sahneler eşliğinde sağlıklı beslenmenin önemi ve abur cubur alışkanlıklarının olumsuz etkileri anlatılıyor. Müzik, dans ve renkli karakterlerle dolu oyun, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunacak.

"Bu tür etkinliklerle hem eğleniyorlar hem de önemli değerleri öğreniyorlar"

Ara tatili en güzel şekilde değerlendirmek isteyen çocukları ve velileri oyuna davet eden Belediye Başkanı Semih Balaban, "Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümesi bizim için çok önemli. Bu tür etkinliklerle hem eğleniyorlar hem de önemli değerleri öğreniyorlar. Tüm minik tiyatroseverleri 'Bizim Ayşe Abur Cubur Krallığı'nda' oyununa bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

