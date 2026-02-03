Yunusemre\'de Kaybolan Adam Evinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre Belediyesi'nde çalışan ve yalnız yaşayan Ali Çivili'den (41) 3 gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumdan şüphelendi.
?Tevfikiye Mahallesi'ndeki evine yedek anahtarla giren arkadaşları, Çivili'yi içeride hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çivili'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çivili'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
