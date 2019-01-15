Yunusemreli Judocular Balıkesir'den Dereceyle Döndü

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, Balıkesir'de düzenlenen liseler arası gençler judo grup maçlarında başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, Balıkesir'de düzenlenen liseler arası gençler judo grup maçlarında başarılı dereceler elde etti.



Sporun tüm branşlarında elde ettiği derecelerle Yunusemre ilçesine büyük mutluluk yaşatan Yunusemreli sporcular başarılarına bir yenisini ekledi. Yunusemre Belediyespor, judo takımı sporcuları Balıkesir'de düzenlenen liseler arası gençler judo grup maçlarına damgasını vurdu. Turnuvada, takım sporcularından Kardelen Öztürk 44 kg'de üçüncü, Şengül Sönmez 48 kg'de ikinci, Sümeyye Kaya 63 kg'de üçüncü, Şeyda Nur Çiçek 70 kg'de ikinci, Efe Barak 50 kg'de üçüncü oldu. Turnuvaya katılan sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

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