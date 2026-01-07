Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları Başladı

Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları Başladı
07.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri spor yaparak eğlendi. 600 öğrenci katıldı.

Adana'da düzenlenen "Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları"na katılan anaokulu öğrencileri hem spor yaptı hem eğlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Denizli Valiliğine atanan Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Kaymakamlığınca Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

Etkinliğe katılanlara ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Köşger, "Ülkemiz ve şehrimiz çocuklarımıza emanet. Olimpik oyunların centilmence ve sportmence geçmesini diliyorum." dedi.

Kaymakam Mehmet Aksu da "Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları"nda 10 okuldan 600 öğrencinin performanslarını sergileyeceğini belirterek, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunulmasını amaçladıklarını anlattı.

Proje koordinatörleri Yağmur Gözübol Kıvrak ve Fatma Kılıç'ın da konuşma yaptığı etkinlikte, milli sporcular tekvando ve cimnastik gösterisi sundu.

Anaokulu öğrencileri, ilk olarak milli atlet Kayhan Özer ve antrenörü Nuray Sev'in yarıştığı parkurda düzenlenen 10 oyunda mücadele etti.

Çocukların spor yapıp eğlendiği oyunları veliler de izledi.

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Etkinlik, Yüreğir, Çocuk, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:13:58. #7.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Olimpik Çocuk Oyunları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.