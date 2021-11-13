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Yürek yakan detay! Ara tatil nedeniyle yanına gittiği dedesiyle yan yana öldü - Son Dakika

Yürek yakan detay! Ara tatil nedeniyle yanına gittiği dedesiyle yan yana öldü

13.11.2021 10:12
Yürek yakan detay! Ara tatil nedeniyle yanına gittiği dedesiyle yan yana öldü

Balıkesir'de yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin altında kalan Karani Mimsar ve Arda A. hayatını kaybetti. Arda A.'nın okulların tatil olması sebebiyle dedesinin yanına gittiği belirtildi.

Bandırma İMKB Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Arda A., okulların tatile girmesiyle birlikte dedesini ziyarete gitti. İkiliye yolun karşısına geçtikleri sırada araba çarptı. Dede ve torun feci şekilde hayatını kaybetti.

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana öldü

DEDESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ

Önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma- Gönen karayolu, Buğdaylı Mahallesi mevkisinde 10'uncu sınıf öğrencisi Arda A., okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Gönen ilçesinde yaşayan dedesi Karani Mimsar'ı ziyaret etmek için minibüsle yola çıktı. Bandırma-Gönen karayolunda minibüsten inen Arda A. burada kendisini bekleyen dedesi Mimsar Karani ile buluştu.

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana öldü

SÜRÜCÜ ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Nedim Odabaş gözaltına alındı.

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana öldü
Yürek yakan detay! Ara tatil nedeniyle yanına gittiği dedesiyle yan yana öldü

Anadolu Lisesi, Otomobil, Bilişim, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yürek yakan detay! Ara tatil nedeniyle yanına gittiği dedesiyle yan yana öldü - Son Dakika


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