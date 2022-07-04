Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü

04.07.2022 14:55
Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından açılan taciz ateşinde, Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit şehidinin arkadaşına sorduğu namaz sorusu yürek sızlattı: Üzerimiz pisleniyor, sıkıntı olmaz değil mi? Pençe-Kilit şehidinin arkadaşına sorduğu namaz sorusu yürek sızlattı: Üzerimiz pisleniyor, sıkıntı olmaz değil mi?
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:09:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement