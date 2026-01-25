Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var - Son Dakika
Yaşam

Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
25.01.2026 18:17
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen'in cenazesi sırasında baygınlık geçiren usta oyuncu İzzet Günay, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yayınladığı videoda konuşan Günay, ''Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim'' ifadelerini kullandı.

Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık geçiren oyuncu İzzet Günay, sağlık durumunun iyi olduğunu yayınladığı video ile duyurdu.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

OYUNCU İZZET GÜNAY BAYILDI

Cenaze namazı sırasında usta oyuncu İzzet Günay fenalaşarak baygınlık geçirdi. O anlarda törene katılan ünlü isimler Günay'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Günay'ın eşi İpek Günay'ı çevredekiler sakinleştirdi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Usta oyuncu Günay, daha sonra sağlık durumuna ilişkin bir video yayınladı. Günay yayınladığı videoda, "Beni merak eden sevgili dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Telaşlandırdım sizi kusura bakmayın. Gayet iyiyim. Şimdi hastaneden çıkıyorum. Her şey normal, buradan evime gideceğim. Teşekkür ediyorum, meraklanmayın" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sefa Satir Sefa Satir:
    eski sanatçılar ne kadar da naif kibar ve mütevaziymiş. işte örnegi. keşke yeni nesil sanatçılar az biraz örnek alsa üstadlarını 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
