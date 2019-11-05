Tekirdağ Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile görüşen Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, ilçe sakinlerine yürüyüş ve koşu parkuru müjdesi verdi.



Muratlı Atatürk Stadyumu'nun da içerisinde bulunduğu spor kompleksi içerisine 2 milyon TL'lik yürüyüş ve koşu parkuru yapacaklarını belirten Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, projenin 2020 programına alındığını duyurdu. Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Kaymakam Demirayak, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün talimatıyla yeni dönemde kalıcı ve profesyonelce hazırlanmış parkurların yapılacağını söyledi.



Muratlı Atatürk Stadyumu'nun suni çim sahasının değişimi hususunun da 8-10 içerisinde biteceğini kaydeden Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, resmi bayramlarda, spor karşılaşmalarında, spor kurslarında ve halkın spor yapmada kullandığı spor kompleksinin daha kullanışlı hale getirileceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ