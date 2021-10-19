Yürüyüş yapan vatandaşlar şaşkına döndü! Sahilde cansız beden buldular - Son Dakika

Fatih, Samatya Sahili'nde yürüyenler, kayalıklarda hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÜZERİNDE KİMLİK BULUNAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayalıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi. 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.