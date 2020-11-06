Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi
06.11.2020 17:27
Lille forması ile Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Lille forması ile Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Lille deplasmanda Milan ile karşılaştı. Yusuf Yazıcı'nın 21, 55 ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i, Milan'ın 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Yazıcı, yaptığı hat-trick ile büyük ilgi gördü. Yazıcı ilk hafta maçında da Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick ile Avrupa'nın gündemine gelmişti.
UEFA'nın hazırladığı haftanın en iyi 11'i listesinde yer alan Yazıcı, haftanın en iyi oyuncusu olarak da seçildi.
(Burak Hatay/İHA)
Son Dakika Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi