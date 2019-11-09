Son Dakika Haberleri: Yusuf Yazıcı'nın Fransızca konuşması taraftarın hoşuna gitti
Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın Fransızca konuşması taraftarın hoşuna gitti

Yusuf Yazıcı'nın Fransızca konuşması taraftarın hoşuna gitti

7 saat önce

Sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın basın toplantısında Fransızca konuşması herkesi memnun etti.

Yusuf Yazıcı'nın Fransızca konuşması taraftarın hoşuna gitti, System.String[]

Sezon başında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın basın toplantısında Fransızca konuşması herkesi memnun etti.


Fransız basını Yusuf'un aksanlı konuşmasına yer ayırırken bu durum Lille taraftarının da oldukça hoşuna gitti.


Yusuf Yazıcı basın toplantısına başlarken, "İyi günler herkese. Sizler soru sormaya başlamadan önce, ben bir şey söylemek istiyorum. Fransızca konuşmayı öğrenmeye başladığımı bilmenizi isterim." dedi.


Lille taraftarı 'Yusuf'un bu çabası takdire değer, her zaman arkandayız', 'Aksanı mükemmel' şeklinde yorumlar yaptı.

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Yusuf Yazıcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:25 
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